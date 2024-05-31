Россия продолжает проводить террористические акты на территории Украины. Одним из наиболее пострадавших городов этого года является Харьков, который расположен в 40 километрах от границы.

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Не обошлось без обстрела второго крупнейшего города Украины и этой ночью, с 30 на 31 мая. Оккупанты попали в пятиэтажный дом, что привело к немалому количеству раненых.

Кроме того, уже зафиксировано шесть жертв. Среди них был и харьковский футболист Иван Харченко. О смерти 29-летнего футболиста сообщил футбольный клуб Металлист 1925.

Иван занимался в академии Металлиста, после чего выступал за вторую команду харьковчан. Также Харченко выступал за любительский клуб Великая Багачка из одноименного села на Полтавщине.

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В Харьковской ОГА сообщили о 25 пострадавших лицах, среди которых 12-летние девушка и парень. Более того, россияне провели повторный обстрел, когда на место прибыла машина скорой и пожарной. Авто пострадали.