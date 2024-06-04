Бывший игрок луганской Зари окончательно определился со страной, где хочет продолжить свое будущее. Дмитрий Иванисеня пополнил ряды экс-футболиста Шахтера и сборной Украины Анатолий Тимощука, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Избрал вражеский путь

В свое время именно в украинском чемпионате Иванисеня сделал себе футбольную фамилию. Разо с Зарей Дмитрий поиграл в еврокубках и даже получил вызов в сборную Украины. Иванисеня до измены даже успел дебютировать в футболке национальной команды. Произошло это в товарищеском матче против Эстонии, который состоялся еще в 2019-м году.

После довольно успешной карьеры в Украине футболист решил поехать в Россию. В июле 2021-го опорник подписал контракт с Крылья Советов, за который выступает до сих пор. Несмотря на работу и жизнь в России, предатель Украины не стесняется отдыхать на роскошных курортах планеты. Его жена неоднократно делилась воспоминаниями с отдыха за рубежом.

Напомним, что в начале полномасштабной войны другой бывший футболист сборной Артем Громов пытался объяснить, почему Дмитрий продолжает выступать в России. Вроде Иванисеня не мог расторгнуть контракт с Крыльями Советов из-за большой суммы отступных, которая прописана в контракте.

Хотя УЕФА освободила легионеров от выплат еще весной 2022 года. Как видим, что дело тут совсем в другом.

Коротко о карьере предателя Украины Дмитрия Иванисеню