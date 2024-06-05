Мегаопытный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал информацию о том, что экс-футболист Зари и сборной Украины Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство.

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Кварцяный ненавистно высказался в сторону Иванисени

70-летний специалист, который прежде всего известен по многолетней успешной работой в луцкой Волыни, ответил коротко на вопрос журналиста, назвав Иванисеню идиотом.

"Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство? Он идиот. Это вопрос политический.

Я не хочу давать там такие комментарии, они ничего не дадут. Я сказал, идиот и все. Этим все сказано", – сказал Виталий Кварцяный.

Кто такой Дмитрий Иванисеня