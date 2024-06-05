Мегаопытный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал информацию о том, что экс-футболист Зари и сборной Украины Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство.
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Кварцяный ненавистно высказался в сторону Иванисени
70-летний специалист, который прежде всего известен по многолетней успешной работой в луцкой Волыни, ответил коротко на вопрос журналиста, назвав Иванисеню идиотом.
"Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство? Он идиот. Это вопрос политический.
Я не хочу давать там такие комментарии, они ничего не дадут. Я сказал, идиот и все. Этим все сказано", – сказал Виталий Кварцяный.
Кто такой Дмитрий Иванисеня
- Дмитрий Иванисеня – 30-летний украинский футболист, который на протяжении многих лет выступал в украинской Премьер-лиге.
- С 2021 года Дмитрий Иванисеня выступает за российские Крылья Советов из Самары.
- В Украине Дмитрий играл за Шахтер, Ильичевец, Мариуполь и Зарю.
- В ноябре 2019 года Иванисеня провел единственную игру за сборную Украины. Он сыграл против Эстонии (1:0).