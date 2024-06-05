Мегадосвідчений український тренер Віталій Кварцяний прокоментував інформацію про те, що ексфутболіст Зорі та збірної України Дмітрій Іванісеня отримав російське громадянство.
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Кварцяний ненависно висловився у бік Іванісені
70-річний фахівець, який передусім відомий за багаторічною успішною роботою у луцькій Волині, відповів коротко на запитання журналіста, назвавши Іванісеню ідіотом.
"Дмітрій Іванісеня отримав російське громадянство? Він ідіот. Це питання політичне.
Я не хочу давати там такі коментарі, вони нічого не дадуть. Я сказав, ідіот і все. Цим все сказано", – сказав Віталій Кварцяний.
Хто такий Дмітрій Іванісеня
- Дмітрій Іванісеня – 30-річний український футболіст, який протягом багатьох років виступав в українській Прем'єр-лізі.
- З 2021 року Дмітрій Іванісеня виступає за російські Крилья Совєтов із Самари.
- В Україні Дмітрій грав за Шахтар, Іллічівець, Маріуполь і Зорю.
- У листопаді 2019 року Іванісеня провів єдину гру за збірну України. Він зіграв проти Естонії (1:0).