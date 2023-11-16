Львовяне обратили свое внимание на 18-летнего Дмитрия Годю, являющегося футболистом юношеской команды ровенского Вереса. Клубы даже вступили в переговоры, которые проходили в городе Льва. Однако ударить по рукам Вересу и Карпатам не удалось.

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Переход футболиста сорван

В переговоры вступила третья сторона – агенты молодого футболиста.

По информации "ТаТоТаке", именно агенты сорвали переход полузащитника Вереса во львовский клуб. Вроде бы в ближайшее время Годя должен был одеть зелено-белую футболку львовян. Однако руководство Вереса и агенты не смогли осуществить совместное согласие. А футболист исчез из клубного офиса Карпаты в самый решительный момент диалога.

"Зелено-белые" прекратили переговоры это несогласованность в Вересе с агентами Дмитрия. Потому трансфер нельзя назвать успешным.

После чего на официальном сайте и клубных соцсетях народного клуба из Ровно появилась информация, что агент Максим Карагодин и Никита Швец от 16 ноября 2023 являются персонами нон грата для Вереса.

Мы хотим подчеркнуть всех футболистов, особенно молодых футболистов украинских команд, чтобы они обходили сотрудничество с этими "функционерами", которые заботятся не о будущем футболистов, а о своих интересах,

– говорится в заявлении клуба УПЛ.

Очень досадно, ведь Верес мог заработать на переходе Дмитрия Годи около 500 тысяч долларов.

Отметим. Годя перебрался в структуру ровенского клуба в октябре 2022-го. Полузащитник уже даже успел дебютировать в УПЛ, приняв участие в двух матчах первой команды Вереса (суммарно всего 15 минут).