Львів'яни звернули свою увагу на 18-річного Дмитра Годю, який є футболістом юнацької команди рівненського Вереса. Клуби навіть вступили у перемовини, які відбувались у місті Лева. Однак вдарити по руках Вересу та Карпатам не вдалось.
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Перехід футболіста зірвано
У перемовини вступила третя сторона – агенти молодого футболіста.
За інформацією "ТаТоТаке", саме агенти зірвали перехід півзахисника Вереса до львівського клубу. Начебто найближчим часом Годя повинен був одягнути зелено-білу футболку львів'ян. Однак керівництво Вереса та агенти не змогли здійснити до спільної згоди. А футболіст зник із клубного офісу Карпати у найвирішальніший момент діалогу.
"Зелено-білі" припинили перемовини цей цю неузгодженість у Вересі з агентами Дмитра. Тому трансфер не можна назвати успішним.
Після чого на офіційному сайті та клубних соцмережах народного клубу з Рівного з'явилась інформація, що агент Максим Карагодін і Микита Швець від 16 листопада 2023 року є персонами нон грата для Вереса.
Ми хочемо наголосити всім футболістам, особливо молодим футболістам українських команд, аби вони оминали співпрацю з цими "функціонерами", які піклуються не про майбутнє футболістів, а про свої інтереси,
– йдеться у заяві клубу УПЛ.
Дуже прикро, адже Верес міг заробити на переході Дмитра Годі близько 500 тисяч доларів.
Відзначимо. Годя перебрався до структури рівненського клубу у жовтні 2022-го. Півзахисник вже навіть встиг дебютувати в УПЛ, взявши участь у двох матчах першої команди Вереса (сумарно лише 15 хвилин).
- Додамо, що Верес після 14-ти турів йде у зоні вильоту з УПЛ. Справи у рівненського клубу йдуть просто провально, а особливо після відходу з керма головного тренера Юрія Вірта, який вже став символом клубу, пройшовши із ним весь шлях до УПЛ.
- Народний клуб із 8 балами посідає передостаннє 15-те місце у турнірній таблиці. Свій наступний матч Верес проведе 25 листопада проти Металіст 1925.
- Щодо Карпат, то "леви" лідирують у групі "А" Першої ліги України за два тури до закінчення кола. Команда Мирона Маркевича впевнено крокує до підвищення у класі.