Лидер группы "А" Карпаты 12 ноября принимали вторую команду турнирной таблицы "Агробизнес". Уже в первом тайме "львы" оформили 2:0 на табло стадиона "Украина". Сначала Игорь Невес элегантно пяткой замкнул передачу от Рябова и открыл счет во встрече, сообщает 24 Канал.

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Реабилитация "львов" за поражение в прошлом туре

На 36-й минуте "львы" удвоили свое преимущество. Бабогло лучше всего сыграл в штрафной после подачи Сакива с углового и забил свой дебютный гол в зелено-белой футболке.

На перерыв команды ушли по комфортному счету 2:0 в пользу хозяев поля.

После отдыха Карпаты, проводившие отличную игру, продолжать давить на ворота Агробизнеса. Активная игра в атаке привела к третьему голу в ворота гостей. В середине второго тайма Костенко выполнил передачу с фланга в штрафную команды из Волочиска, которую замкнул капитан львовян Чачуа.

Могли "зелено-белые" забивать еще, но больше своих моментов не реализовали.

Карпаты разгромили Агробизнес на стадионе с большой историей 3:0. После поединка Мирон Маркевич рассказал, что остался доволен игрой команды, которая проанализировала и исправила ошибки, допущенные в прошлом матче против Эпицентра, в котором потерпела первое поражение в сезоне-2023/2024.

Подопечные Маркевича уверенно лидируют в группе, набрав за 16 туров 39 баллов. У второго Эпицентра в активе 27 очков, а тройку замыкает Нива Бузова – 26 пунктов.

Другие результаты матчей 16-го тура группы "А":

Прикарпатье – Металлист 1:2

Нива Тернополь – Подолье 0:0

Хуст – Нива Бузова 0:1

Буковина – Эпицентр 0:2

Карпаты – Агробизнес 3:0

Долгожданная победа клуба с Петрового

В параллельной группе "Б" свою первую за долгое время победу одержал Ингулец. Клуб из Петрова в течение трех поединков не знал победного вкуса. 12 ноября Ингулец дома принимал Кремень и устроил сопернику негостеприимный прием.

Сразу пять мячей влетели в ворота гостей. Кремень ответил оппоненту лишь одним голом. В итоге – 5:1, разгромная долгожданная победа Ингульца.

Ингулец с 38 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая вторую Викторию на 8 баллов. Третьим идет Левый берег, у которого тоже 30 набранных пунктов.

Все результаты 16-го тура группы "Б":