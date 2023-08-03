Донецкий Шахтер в первом туре УПЛ надолго потерял центрального защитника Валерия Бондаря, который неудачно приземлился на газон и сломал ключицу. Спасать "горняков" в преддверии важных матчей Лиги чемпионов должен футболист греческого Ионикоса Дмитрий Чигринский.

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Дважды в одну реку войдешь

По информации источника, экс-игрок сборной Украины Дмитрий Чигринский уже прошел медосмотр накануне подписания контракта с Шахтером. В ближайшее время состоится второй камбек защитника в команду "горняков".

Напомним, что летом 2009 года Дмитрий Чигринский подписал контракт с испанской Барселоной. Тогда "блаугранас" заплатили за украинца фантастические 25 миллионов евро. Однако Дмитрий не сумел себя проявить в звездной команде Месси и уже в следующем году вернулся в Шахтер, но за 15 миллионов.

После завершения выступлений в составе "горняков" Чигринский поиграл за Днепр, а затем переехал в Грецию, где защищал цвета АЕКа и Ионикоса.

По итогам прошедшего сезона Ионикос покинул элитный дивизион. Дмитрий Чигринский не собирается опускаться классом ниже и готов к новым вызовам.