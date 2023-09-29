Опытный футболист хотел увидеть у соперника Шахтера свою бывшую команду из Испании. Что и случилось. Дмитрий Чигринский рассказал, что для него будет означать игра против Барселоны.

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Чигринский: Это будет не просто матч для меня

Однозначно с Барселоной для меня будет не просто игра. Но после стольких лет вернуться на этот уровень Лиги чемпионов… Выше этой мотивации ничего не может быть,

– признался защитник "горняков".

Чигринский добавил, что с тех пор, когда он выступал в Испании, прошло много времени, поэтому изменилось почти все – от команды до персонала клуба. Однако Дмитрий заверил. что предстоящая игра будет для него не просто футбольным матчем.

Украинский футболист уже подумал, что скажет при встрече главному тренеру Барселоны Хави, с которым они поиграли еще на футбольном поле.

Возможно, будут какие-нибудь дополнительные разговоры, это Барселона. Но команда изменилась, многие изменились, они тоже за этот период в 10-15 лет прошли определенный путь. Тогда Барселона была топ, а в последние годы они прошли определенный кризис. Это футбол, это жизнь. Все меняется. Но, конечно, это будет не просто матч для меня. При встрече скажу Хави на испанском: "Привет, как дела?". Думаю, он скажет мне что-нибудь приятное. Мы с ним хорошо общались, поэтому уверен, что он меня хорошо поздравит,

– ответил Чигринский.

Отметим, что Хави выступал за первую команду Барселоны с далекого 1998 по 2015 годы. Чигринский поиграл за каталонский клуб с конца августа 2009 по начало июля 2010-го.

В футболке "блаугранас" украинский защитник отыграл всего 14 матчей, в которых заработал три желтых карточки. Вместе с Барселоной Чигринский стал чемпионом Испании-2009/2010 и чемпионом Клубного чемпионата мира-2010.

Напомним, что Дмитрий вернулся в Шахтер в начале августа 2023 года, подписав контракт до конца текущего сезона-2023/2024. В этом сезоне провел три поединка.

Любопытно! Первая встреча между Шахтером и Барселоной в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/2024 25 октября, а второй поединок запланирован на 7 ноября.