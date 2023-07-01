Ближе к Коноплянке: бывшего украинского игрока Барселоны зовут в экзотические чемпионаты

Дмитрий Чигринский может оказаться в чемпионате, который находится очень далеко от Украины. Футболист получил несколько предложений.

У Дмитрия Чигринского есть варианты продолжения карьеры в Индонезии и Индии. Бывший игрок сборной Украины также может оказаться в чемпионате Азии.

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Следует помогать нуждающимся

Ряд экзотических коллективов готовы пригласить в свою команду именитого защитника, который с удовольствием может поделиться с клубами своим огромным багажом опыта. Агент Дмитрия Чигринского Александр Панкова заверил, что в услугах защитника заинтересованы коллективы из Индонезии и Индии. Бывший защитник сборной Украины заинтересовали сразу несколько местных коллективов, выступающих в элитных дивизионах. Следует отметить, что Чигринский не ограничивается азиатскими чемпионатами, а также может продолжить свою карьеру в родной Украине

Кстати говоря. В экзотическом первенстве может появиться лицо Евгения Коноплянки, услуги которого предложили одном из коллективов Малайзии

Напомним, что последние семь лет своей карьеры Чигринский провел в Греции, сначала он играл в состоянии АЭКа, а впоследствии уже перебрался в Ионикос, пока носит статус свободного агента. В Украине Дмитрий защищал цвета Карпат, запорожского Металлурга, Днепра и Шахтера. Именно из донецкого коллектива он перешел в Барселону за 25 миллионов евро, где он все-таки не заиграл. Ходили слухи, что Чигринский оказался старше, чем по поддельным документам, поэтому каталонский коллектив забраковал защитника.