Колумбийский центрбек "бело-синих" Брайан Себальос получил травму в матче первого тура Лиги Европы против Лацио. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию, которая сложилась с игроком киевского клуба, об этом сообщает Hospital Pass.

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Травма Себальоса подобна Мбаппе

Дмитрий Бабелюк, спортивный врач и блогер, рассказал, что у 23-летнего центрбека Динамо травма задней поверхности бедра. Специалист отметил, что это типичный механизм – надрыв мышцы на фоне спринта и ускорения, а затем резкая смены вектора движения.

Как минимум, вылет на 3 недели. Нужно делать МРТ как можно скорее, что позволит точно установить диагноз, классифицировать травму по международным протоколам и спрогнозировать срок восстановления,

– написал Бабелюк.

Кроме этого, спортивный врач сравнил травму Себальоса, заявив, что она аналогична той, что у звездного нападающего Реала Мбаппе. Француз также в недавнем матче против Алавеса получил повреждение бедра.

Следующий матч "бело-синие" сыграют в столичном дерби с дебютантом УПЛ Левым Берегом – 29 сентября, в 18:00. После этого подопечные Шовковского отправятся в Германию на матч с Хоффенхаймом в рамках второго тура Лиги Европы – 3 октября, в 19:45 по киевскому времени.