Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 7-го тура Ла Лиги против Депортиво Алавеса. В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование, чтобы определить степень травмы нападающего, об этом сообщает Relevo.

Читайте также Победитель уже известен: звездному футболисту сообщили, что он получит "Золотой мяч"

Участие Килиана Мбаппе в мадридском дерби под вопросом

25-летний форвард "Королевского клуба" страдает от боли в левом бедре. До проведения тестов степень травмы футболиста определить невозможно, но скорее всего у Мбаппе повреждено подколенное сухожилие.

Подчеркнем, что в игре против Алавеса, которая состоялась 24 сентября, французский нападающий сыграл 80 минут. На пути к скамейке запасных Килиан держался за левое бедро, чтобы дать понять тренеру о проблеме, которая возникла с ногой.

После игры Карло Анчелотти признался, что Мбаппе сам попросил его о замене. Главный тренер "галактикос" заявил, что с игроком все хорошо и он был перегружен и попросил его поменять для избежания проблем в дальнейшем.

Отметим, что в следующем туре Ла Лиги сезона-2024/2025 Реал сыграет на "Ванда Метрополитано" против Атлетико Мадрид – 29 сентября, в 22:00 (по киевскому времени). Сейчас, участие Килиана Мбаппе в мадридском дерби под вопросом.