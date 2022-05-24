Для нашей команды это был неприятный момент – легкоатлет Проценко о звуках салютов в Испании

Украинский легкоатлет Андрей Проценко более 40 дней украинский прыгун в высоту находился на временно оккупированных территориях. К счастью, ему удалось оттуда уехать.

Проценко: Мы волновались, а Екатерина Табашник даже расплакалась

Полномасштабная война застала легкоатлета в Херсонской области. Ему пришлось пропустить несколько турниров, поскольку он долгое время не мог выехать с оккупированных территорий.

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В настоящее время спортсмен находится в Испании. Он рассказал о неприятном инциденте при открытии соревнований Ibero American Athletics Championships.

"Я пока нахожусь в Испании до конца июня за счет испанской стороны. Они обеспечивают мне питание, проживание и хорошие условия для тренировок. Спасибо им за это. Со мной тренируются Оксана Окунева и Екатерина Табашник", – рассказал Проценко.

Мы были на открытии соревнований Ibero American Athletics Championships и после этого был салют. Для всей украинской команды это был неприятный момент – очень громко. Мы волновались, а Катерина Табашник расплакалась. Она из Харькова и подобные звуки уже слышала в своем городе,

– сказал легкоатлет.

"Первые две недели было тяжело"

Андрей также рассказал о своей подготовке к ближайшим стартам. По его словам, сейчас он находится в не слишком хороших физических кондициях, поскольку долгое время у него отсутствовали надлежащие тренировки.

"Основной старт – это чемпионат мира, но я пока не знаю, смогу ли к нему "распрыгаться". Выйдет или не получится – будет видно. Как проходит подготовка? Первые две недели было тяжело, конечно. Я приехал и начал сразу себя "нагружать". Мышцам было тяжело, но сейчас уже стало легче.

Надеюсь, что наберу более или менее оптимальную форму в этом сезоне.Главное – чтобы в Украине все нормализовалось как можно скорее, и было, куда возвращаться", – отметил спортсмен.

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