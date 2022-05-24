Проценко: Ми хвилювались, а Катерина Табашник аж розплакалась

Повномасштабна війна застала легкоатлета на Херсонщині. Йому довелося пропустити декілька турнірів, оскільки він тривалий час не мав змоги виїхати з окупованих територій.

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Наразі спортсмен перебуває в Іспанії. Він розповів про неприємний інцидент під час відкриття змагань Ibero American Athletics Championships.

"Я поки що знаходжусь в Іспанії до кінця червня за рахунок іспанської сторони. Вони забезпечують мені харчування, проживання і хороші умови для тренувань. Дякую їм за це. Зі мною тренуються Оксана Окунєва та Катерина Табашник", – розповів Проценко.

Ми були на відкритті змагань Ibero American Athletics Championships, і після цього був салют. Для всієї української команди це був неприємний момент – дуже гучно. Ми хвилювались, а Катерина Табашник аж розплакалась. Вона з Харкова і подібні звуки вже чула у своєму місті,

– сказав легкоатлет.

"Перші два тижні було важко"

Андрій також розповів про свою підготовку до найближчих стартів. За його словами, наразі він перебуває у не надто хороших фізичних кондиціях, оскільки тривалий час у нього були відсутні належні тренування.

"Основний старт – це чемпіонат світу, але я поки що не знаю, чи зможу до нього "розстрибатись". Вийде чи не вийде – буде видно. Як проходить підготовка? Перші два тижні було важко, авжеж. Я приїхав і почав одразу себе навантажувати. М’язам було важко, але зараз уже стало легше.

Сподіваюсь, що наберу більш-менш оптимальну форму в цьому сезоні. Головне – аби в Україні все нормалізувалось якомога швидше, і було, куди повертатись", – зазначив спортсмен.

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