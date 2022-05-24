Проценко: Ми хвилювались, а Катерина Табашник аж розплакалась
Повномасштабна війна застала легкоатлета на Херсонщині. Йому довелося пропустити декілька турнірів, оскільки він тривалий час не мав змоги виїхати з окупованих територій.
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Наразі спортсмен перебуває в Іспанії. Він розповів про неприємний інцидент під час відкриття змагань Ibero American Athletics Championships.
"Я поки що знаходжусь в Іспанії до кінця червня за рахунок іспанської сторони. Вони забезпечують мені харчування, проживання і хороші умови для тренувань. Дякую їм за це. Зі мною тренуються Оксана Окунєва та Катерина Табашник", – розповів Проценко.
Ми були на відкритті змагань Ibero American Athletics Championships, і після цього був салют. Для всієї української команди це був неприємний момент – дуже гучно. Ми хвилювались, а Катерина Табашник аж розплакалась. Вона з Харкова і подібні звуки вже чула у своєму місті,
– сказав легкоатлет.
"Перші два тижні було важко"
Андрій також розповів про свою підготовку до найближчих стартів. За його словами, наразі він перебуває у не надто хороших фізичних кондиціях, оскільки тривалий час у нього були відсутні належні тренування.
"Основний старт – це чемпіонат світу, але я поки що не знаю, чи зможу до нього "розстрибатись". Вийде чи не вийде – буде видно. Як проходить підготовка? Перші два тижні було важко, авжеж. Я приїхав і почав одразу себе навантажувати. М’язам було важко, але зараз уже стало легше.
Сподіваюсь, що наберу більш-менш оптимальну форму в цьому сезоні. Головне – аби в Україні все нормалізувалось якомога швидше, і було, куди повертатись", – зазначив спортсмен.
Андрій Проценко: що відомо про спортсмена
- 33-річний стрибун у висоту представляє Херсонську область.
- Срібний призер чемпіонату світу та Європи в приміщенні (2014 і 2019), срібний призер континентальної першості на відкритій арені (2014).
- Переможець фіналу Діамантової ліги в Цюриху (2019).