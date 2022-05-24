Проценко: Мы волновались, а Екатерина Табашник даже расплакалась
Полномасштабная война застала легкоатлета в Херсонской области. Ему пришлось пропустить несколько турниров, поскольку он долгое время не мог выехать с оккупированных территорий.
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В настоящее время спортсмен находится в Испании. Он рассказал о неприятном инциденте при открытии соревнований Ibero American Athletics Championships.
"Я пока нахожусь в Испании до конца июня за счет испанской стороны. Они обеспечивают мне питание, проживание и хорошие условия для тренировок. Спасибо им за это. Со мной тренируются Оксана Окунева и Екатерина Табашник", – рассказал Проценко.
Мы были на открытии соревнований Ibero American Athletics Championships и после этого был салют. Для всей украинской команды это был неприятный момент – очень громко. Мы волновались, а Катерина Табашник расплакалась. Она из Харькова и подобные звуки уже слышала в своем городе,
– сказал легкоатлет.
"Первые две недели было тяжело"
Андрей также рассказал о своей подготовке к ближайшим стартам. По его словам, сейчас он находится в не слишком хороших физических кондициях, поскольку долгое время у него отсутствовали надлежащие тренировки.
"Основной старт – это чемпионат мира, но я пока не знаю, смогу ли к нему "распрыгаться". Выйдет или не получится – будет видно. Как проходит подготовка? Первые две недели было тяжело, конечно. Я приехал и начал сразу себя "нагружать". Мышцам было тяжело, но сейчас уже стало легче.
Надеюсь, что наберу более или менее оптимальную форму в этом сезоне.Главное – чтобы в Украине все нормализовалось как можно скорее, и было, куда возвращаться", – отметил спортсмен.
Андрей Проценко: что известно о спортсмене
- 33-летний прыгун в высоту представляет Херсонскую область.
- Серебряный призер чемпионата мира и Европы в помещении (2014 и 2019), серебряный призер континентального первенства на открытой арене (2014).
- Победитель финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе (2019).