Обошелся без удара ниже пояса: жертва Усика триумфально вернулась на ринг – видео нокаута

Даниэль Дюбуа провел первое сражение после поражения от украинца. Англичанину удалось нокаутировать скандального американца в конце боя.

23 декабря в Саудовской Аравии проходит грандиозный вечер бокса. Хедлайнерами события станут поединки с участием Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, пишет 24 канал.

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Триумфальное возвращение Дюбуа

Перед этим свою встречу провел другой известный британец Даниэль Дюбуа. "Динамит" становился регулярным чемпионом WBA, но в августе уступил в бою за главный пояс Александру Усику.

Тогда Даниэль еще опозорился ударом украинцу ниже пояса, но Усик нокаутировал соперника в 9 раунде. Впрочем, даже в вечере в Саудовской Аравии Дюбуа не должен был участвовать.

Организаторы хотели организовать громкий возврат Джарелла Миллера и планировали ему в соперники Дерека Чисору. Впрочем, британец отклонил предложение и потому был приглашен Дюбуа.

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Даниэль был фаворитом поединка и смог вырвать победу в последнем, 10-м раунде. В это время Дюбуа остановил Миллера техническим нокаутом.

Достижения Дюбуа и Миллера

отметим, что до 2023 года карьера Джаррелла была на паузе из-за злоупотребления запрещенными веществами и стероидами

в этом году Миллер уже провел три выигравших поединка, но с Дюбуа справиться не смог

это первое поражение американца в карьере, до этого Миллер выиграл 26 из 27 поединков при одной ничьей

сам Дюбуа имеет в своем активе 20 побед в 22 встречах

Даниэль проигрывал Джо Джойсу и Александру Усику

хедлайнерами вечера бокса в Саудовской Аравии станут бои Джошуа – Валлин и Уайлдер – Паркер

Видео нокаута в бою Дюбуа – Миллер