В субботу, 21 сентября, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится вечер бокса. Главным событием вечера станет поединок за чемпионский пояс IBF, сообщает 24 Канал.

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Схватка британцев

Противостоять друг другу будут Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Эта награда до последнего принадлежала Александру Усику, который защитил ее в бою против Тайсона Фьюри.

Впрочем, позже под давлением со стороны IBF украинец освободил пояс ради реванша против "Цыганского короля". Как следствие, обладателем титула стал Дюбуа, который до этого победил Филипа Хрговича и стал временным чемпионом.

И вот у Даниэля будет первая защита по сути подаренной Усиком награды. И первым же соперником "Динамита" станет мощный Энтони Джошуа, который к 2021 году уже был чемпионом IBF.

AJ соответствующую награду потерял именно в бою против Усика, после чего не смог ее вернуть обратно в реванше. Но после поражений Джошуа начал набирать форму и одержал четыре победы подряд. Теперь же британец получил возможность снова стать чемпионом.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн бой Дюбуа – Джошуа на территории Украины будет проблематично. Ни один отечественный транслятор не будет показывать поединок.

Зато прямая трансляция боя будет доступна на онлайн-платформе DAZN по подписке. Сервис доступен на Smart TV. Начало встречи – ориентировочно в 00:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Здесь также будут опубликованы все важные моменты встречи, а также полный видеообзор боя после окончания.