Сенсационное унижение Джошуа: Даниэль Дюбуа эффектно нокаутировал Энтони и защитил пояс IBF

Британский боксер Даниэль Дюбуа смог унизить скептиков, которые называли Энтони Джошуа фаворитом. Бывший обладатель пояса IBF ничего не смог противопоставить "Динамиту".

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" завершился большой вечер бокса. Хедлайнером события был бой между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа за чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе, сообщает 24 Канал.

Как это было Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа: онлайн-трансляция боя за чемпионский пояс IBF

Тотальная победа андердога

Дюбуа защищал награду, которая досталась ему после отказа Александра Усика. Эксперты считали Джошуа фаворитом боя, Энтони очень уверенно вернулся после двух поражений от Усика.

Британцу удавалось выиграть у Франклина, Хелениуса, Валлина и Нганну довольно уверенно. Впрочем бой против Дюбуа с первых же секунд пошел не по плану Джошуа.

В первом раунде Дюбуа взял на себя инициативу, тогда как Энтони пытался делать удачные контрвыпады. Иногда они даже удавались, но ход поединка существенно изменил нокдаун на последних секундах.

Первый нокдаун Джошуа:

Даниэль положил соперника на ринг, после чего начал давить сильнее в следующих раундах. Похоже, что к таким скоростям Джошуа вообще не был готов. За первые четыре раунда AJ побывал в нокдауне аж трижды!

Еще один нокдаун от Дюбуа:

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Тем не менее, судья давал бою продолжаться. Но уже в пятом раунде мучения Энтони завершились. AJ попытался пойти в навалу, но получил в ответ два удара. Второй из них и стал роковым, Джошуа встать не смог.

Видео нокдауна от Дюбуа:

Таким образом, Даниэль Дюбуа защитил чемпионский пояс IBF и теперь будет искать битвы против Александра Усика или Тайсона Фьюри. Год назад британец уже боксировал с Усиком, проиграв ему нокаутом в девятом раунде. Сход, "Динамит" настроен на реванш!