Американський легковаговик Джервонта Девіс (24-0; 23 КО) переміг Лео Санта-Круса (37-2-1; 19 КО) та став володарем поясу WBA. Американець неймовірний аперкотом просто не залишив шансів супернику на перемогу.

Бій відбувався у Сан-Антоніо на арені Alamodome, де було визначено, хто стане володарем поясу WBA. Девіс вже з перших раундів показав, хто буде ближчим до перемоги, пише 24 канал.

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Переможний аперкот американця

Боксери не стали йти у розвідку, а відразу показували швидкий бій. Лео намагався втримувати силу суперника, але лівша Девіс з кожним наступним раундом скорочував дистанцію та проводив аперкоти, один з яких згодом виявився переможним для американця.

У третьому раунді Санта-Крус розпочав бити нижче пояса, що неабияк розлютило Джервонту, який став відповідати тією ж монетою.

Девіс протягом всього поєдинку пресингував свого суперника, а той відповідав лише поодинокими влучними ударами у відповідь.

Шостий раунд став ключовим. Девіс затиснув Санта-Круса біля канатів та зміг провести потужний аперкот, який зняв питання про переможця у цьому протистоянні. Джервонта записав у свій актив потенційно найкращий нокаут року. Після якого мексиканець ще протягом декількох хвилин не міг прийти до тями.

Ця перемога стала Джервонти Девіса, з них 23 звитяги були оформлені достроковими звитягами. У доробку Лео Санти-Круса налічується 37-м звитяг (19 із них дострокових), двох поразок та однією нічиєї.

Джервонта Девіс – Лео Санта-Крус відео нокауту