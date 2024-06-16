"Время надрать задницу": непобежденный "Танк" нокаутировал "Призрака" и бросил вызов Ломаченко

Потенциальный соперник Василия Ломаченко американец Джервонта Дэвис эффектно защитил титул чемпиона WBA. В ярком поединке Дэвис нокаутировал своего соотечественника Фрэнка "Призрака" Мартина.

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса. Главным событием шоу стал поединок чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты "Танка" Дэвиса против Фрэнка Мартина, пишет 24 Канал.

Читайте также Гвоздик проиграл в титульном бою Бенавидесу, потерпев второе поражение в карьере: видеообзор битвы

Джервонта эффектно финишировал Мартина

Стартовые раунды были за претендентом. Мартин захватил инициативу, заставив чемпиона спрятаться за блоком. Впрочем, постепенно Дэвис приспособился к сопернику.

Джервонта начал активнее беспокоить "Призрака" точными ударами, преследуя его по рингу.

Все решилось в восьмом раунде. "Танк" зажал претендента в углу ринга и левым апперкотом отправил Мартина в нокаут. Фрэнк упал на канвас и не смог продолжить поединок.

Видео нокаута

Джервонта Дэвис успешно защитил титул чемпиона WBA в легком весе и довел число своих побед до 30.

Видеообзор боя Дэвис – Мартин

Дэвис может стать следующим соперником Ломаченко

После поединка "Танк" заявил, что готов к бою с Ломаченко.

Бой с Ломаченко? Конечно, да, конечно. Я готов драться с любым. Мой прогноз на Лому? Время надрать задницу,

– сказал Дэвис.

Напомним, что Василий Ломаченко 12 мая победил Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF. Промоутер украинского боксера Боб Арум сообщил, что в ноябре попытаются организовать бой Ломы против Дэвиса. Однако боксеры должны согласиться на поединок.