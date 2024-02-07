Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву терміном на чотири роки. Усі її результати, починаючи з 25 грудня 2021 року, анульовані.

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У пробі Валієвої виявили екдистерон

У справі Валієвої CAS опублікував чергові докази вживання заборонених речовин. Окрім триметазидину, в організмі юної фігуристки знайшли екдистерон – стероїд, що стимулює синтез білків в організмі.

Вона не могла згадати, чи приймала екдистерон, але спортсменка також не змогла пояснити, чому стокгольмська лабораторія виявила його в її організмі,

– йдеться у заяві CAS.

Раніше Валієва вигадала історію, яким чином триметазидин потрапив в її організм. Вона повідомила, що коштувала полуничний десерт, який готував її дідусь на дошці, де подрібнював свої таблетки.

Однак, яким чином в її організм потрапив заборонений стероїд, вона не змогла пояснити. Можливо це теж її дідусь вживав?

Зазначається, що загалом Валієва у період з 2020 по 2021 рік вживала 60 різноманітних добавок та препаратів.

Довідка. Нагадаємо, 29 січня 2024 року Міжнародний союз ковзанярів (ISU) позбавив збірну Росії з фігурного катання золотої медалі у командному турнірі через участь у ньому Валієвої. Після перерахунку балів перше місце здобула збірна США, а срібною призеркою стала команда Японії.