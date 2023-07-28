Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Ольги Харлан

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан сможет взять в командных соревнованиях на ЧМ-2023 в Милане. Фамилия спортсменки снова появилась в заявке сборной Украины.

Грандиозная огласка скандала с Ольгой Харлан, а также позиция МОК, поддержавшего украинских спортсменов, подействовали на Международную федерацию фехтования. Руководство FIE пересмотрело свое предыдущее решение и отменило дисквалификацию украинки.

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Харлан будет соревноваться на ЧМ-2023

Исполком FIE отменил действие черной карточки. В федерации учли, что украинская фехтовальщица действовала в соответствии с ковид-протоколом, который актуален на ЧМ-2023. Харлан имела право не пожимать руку сопернице. Ей достаточно было коснуться клинком.

Также FIE отреагировало на призыв МОК с пониманием относиться к украинским спортсменам. Таким образом, Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан и допустила ее к участию в командном турнире. Кстати, фамилия титулованной украинки снова появилась в заявке сборной Украины.

Харлан в заявке сборной Украины / скриншот fencingworldwide.com

Отметим, что командные соревнования по ЧМ начнутся 29 июля. Сборная Украины проведет первый матч против Узбекистана. За нашу команду, кроме Харлан, заявлены Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.