У клубі УПЛ Минай тренувальним процесом керує Олександр Севідов, хоча він вважається тільки консультантом.

Минай дав установку в клубі, щоб Олександра Севідова не було на фото і відео з тренувань і матчів.

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Севідов веде тренувальний процес, але офіційно головний тренер команди – Микола Цимбал. Сам Севідов говорив, що буде створювати науково-методичний відділ у клубі.

Раніше головний тренер Миная Микола Цимбал розповідав про взаємини з Олександром Севідовим так:

Ми спілкуємося, він знаходиться тут. Це не секрет. Він працює над науково-методичним відділом, створює його в структурі клубу. Оскільки ми знаходимося в одній структурі, звичайно, ми спілкуємося і радимося, але останнє рішення за мною.

Що відомо про Севідова

Севідов в 2020 році звинувачувався УАФ в організації договірних матчів і навіть був дискваліфікований, але подав апеляцію. Останнім місцем роботи для фахівця була Верея з Болгарії, яку він покинув в березні 2019 року. За кордоном він також тренував Зімбру з Кишинева.

В Україні працював з донецьким Металургом, Геліосом, Кримтеплицею, Говерлою, Карпатами, Металістом і ФК Маріуполь. За кар'єру двічі приводив свої клуби до перемог у Першій лізі, а також брав "бронзу" чемпіонату України в 2003 році.