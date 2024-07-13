"Его ждет последний бой": громкое заявление директора команды Усика относительно реванша украинца с Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри в мае провели "бой века". Он был за звание первого абсолюта хевивейта в истории в эпоху четырех поясов.

Украинец одолел своего соперника раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Впереди их ожидает реванш.

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Прогноз от Лапина

Своим мнением относительно предстоящей битвы поделился Сергей Лапин. Директор команды Александра Усика дал смелый прогноз на бой, заявив, что после него "Цыганский король" покинет бокс.

У Тайсона будет шанс еще в декабре, но этот бой уже не пройдет все 12 раундов... Ведь Александр уже хорошо его изучил, просканировал и уже знает все свои козыри. У Фьюри ничего не осталось, его ждет последний бой, Усик отправит Тайсона на пенсию,

– сказал Лапин.

. Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря 2024 года. Место битвы будет то же, что и в первом бою – "Kingdom Arena" в Эр-Рияде.

Напомним, что после предстоящего боя Александр Усик может покинуть хевивейт. Он рассматривает возможность вернуться в крузервейт, чтобы снова попробовать стать абсолютом в этой весовой категории.