Директор зі стратегічного розвитку львівських Карпат Сергій Болотніков розповів, на якому стадіоні команда планує грати.

Також він розкрив суму, скільки коштує провести один матч на "Арені Львів". Про це Болотніков розповів на ютуб-каналі "Сила спорту".

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– Стадіон "Україна" не в найкращому стані.

– У жахливому.

– Реконструкцію не затвердили, хоча багато про це говорили. "Арена Львів" – 540 тисяч за повноцінний матч, 220 – якщо орендуєте тільки поле. Зрозуміло, що Карпати не підуть туди грати.

– У вас якісь старі суми. Зараз набагато менше. У стадіону через ковід божевільні проблеми з івентами. Ніхто не орендує стадіон. Вони просто демпінгують ціни. Наскільки знаю, Рух і Львів грають за 120-150 тисяч за матч. Ця ціна нам підходить, це дешевше, ніж утримувати "Україну".

– Карпати продовжать утримувати "Україну"? Або перейдете на "Арену Львів"?

– Я прихильник варіанту з "Ареною Львів". Це сучасний стадіон, на голову не капає, там парковки, фуд-корти. Але вона належить міністерству спорту. Це атавізм, який залишився в українському спорті. А держава – найгірший власник, принаймі, у нашій країні. Буде важко домовлятися.

Будемо розглядати різні варіанти. Якщо все буде добре, оновлені Карпати повинні грати в Першій лізі, можливо, навіть на базі, яку будуємо. Це якщо не буде глядачів, – сказав Болотніков.

Фінансові труднощі Карпат

Львівські Карпати через фінансові проблеми не завершили чемпіонат 2019/2020 в Прем'єр-лізі, а новий сезон розпочали у Другій лізі.

Карпати пішли на зимову паузу аутсайдерами групи А Другої ліги – в їхньому активі лише 4 пункти після 11 турів. До цих проблем додалося і виселення з Брюховичів.