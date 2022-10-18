Вся надежда на Роналду: лидер атак сборной Португалии пропустит чемпионат мира-2022

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота получил повреждение в матче с Манчестер Сити. Из-за долгого восстановления он не поможет команде на турнире в Катаре.

Уже почти месяц остался до старта чемпионата мира по футболу. В этот раз Мундиаль пройдет необычно зимой. Страной-хозяйкой Катар, поэтому климатические условия не позволили турниру пройти в июне-июле.

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Одной из фавориток ивента считается сборная Португалии. Однако перед стартом турнира лузитане потеряли одного из лидеров атак. Стало известно, что команде на ЧМ не поможет нападающий Ливерпуля Диогу Жота.

Игрок повредил голень во время победного матча своей команды из Манчестер Сити. Наставник "красных" Юрген Клопп заявил, что возобновление Диога займет несколько месяцев. Сам футболист эмоционально отреагировал на это в твиттере

После такого хорошего вечера на "Энфилде" мой закончился наихудшим образом. В последний момент разбилась моя мечта. Я буду поддерживать клуб и сборную и бороться за то, чтобы вернуться как можно скорее. You'll Never Walk Alone,

– написал в твиттере Жота.

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Как Жота стал известным