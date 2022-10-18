Вже майже місяць залишився до старту чемпіонату світу з футболу. Цього разу Мундіаль пройде незвично взимку. Країною-господаркою є Катар, тому кліматичні умови не дозволили турніру пройти у червні-липні.

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Одною з фавориток івенту вважається збірна Португалії. Проте перед стартом турніру лузітани втратили одного з лідерів атак. Стало відомо, що команді на ЧС не допоможе нападник Ліверпуля Діогу Жота.

Гравець пошкодив гомілку під час переможного матчу своєю команди із Манчестер Сіті. Наставник "червоних" Юрген Клопп заявив, що відновлення Діогу займе кілька місяців. Сам футболіст емоціонально відреагував на це у твітері

Після такого гарного вечора на "Енфілді" мій закінчився найгіршим чином. В останню мить розбилася моя мрія. Я підтримуватиму клуб і збірну та боротимуся за те, щоб повернутися якнайшвидше. You'll Never Walk Alone,

– написав у твітері Жота.

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Як Жота став відомим