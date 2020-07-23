Тайсон Фьюри еще не начал активную подготовку к поединку с американцем Деонтеем Уайлдером. Британский чемпион мира по версии WBC продолжает наслаждаться отпуском.

Пэрис Фьюри, жена Тайсона, опубликовала фотографии, как семья проводит досуг. Вместе с детьми Тайсон и Пэрис посетили учебный центр о динозаврах, пишет 24 канал.

Смотрите также: Испугался маски? Фьюри отказался выходить из авто во время встречи с Джошуа – фото

На мгновение Фьюри оказался на земле и два костюмированных динозавра начали нападать на Тайсона. Дети, которые сидели рядом, были впечатлены и выкрикивали, чтобы звери съели боксера.

После того, как Фьюри проявил смелость во время встречи с динозаврами, боксера не напугает ни один оппонент. Ни Деонтей Уайлдер, ни Энтони Джошуа, с которым Тайсон должен встретиться в 2021 году.

Достойно внимания: Сын Тайсона Фьюри послал отца в прямом эфире: видео

Тайсон Фьюри женат на Пэрис Фьюри. Они познакомились в 16 летнем возрасте и с тех пор не расставались. В декабре 2008 года они узаконили свои отношения.

Семья Фьюри воспитывает четырех детей – дочерей Венесуэлу и Валенсию и сыновей Джона Джеймса и Принса Тайсона Фьюри-младшего.