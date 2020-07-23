Тайсон Ф'юрі досі не розпочав активну підготовку до поєдинку з американцем Деонтеєм Уайлдером. Британський чемпіон світу за версією WBC продовжує насолоджуватися відпусткою.

Періс Ф'юрі, дружина Тайсона, опублікувала фотографії, як родина проводить дозвілля. Разом з дітьми Тайсон та Періс відвідали навчальний центр про динозаврів, пише 24 канал.

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На мить Ф'юрі опинився на землі і два костюмовані динозаври почали нападати на Тайсона. Діти, які сиділи поруч, були вражені та вигукували, аби звірі з'їли боксера.

Після того, як Ф'юрі проявив сміливість під час зустрічі з динозаврами, боксера не налякає жоден опонент. Ні Деонтей Уайлдер, ні Ентоні Джошуа, з яким Тайсон повинен зустрітися у 2021 році.

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Тайсон Ф'юрі одружений на Періс Ф'юрі. Вони познайомилися у 16 річному віці і з того часу не розлучалися. У грудні 2008 вони узаконили свої стосунки.

Родина Ф'юрі виховує чотирьох дітей – дочок Венесуелу і Валенсію та синів Джона Джеймса та Прінса Тайсона Ф'юрі-молодшого.