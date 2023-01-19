Эффект бабочки: экс-игрок Ювентуса виновит допинг в прошлом в раковых заболеваних футболистов

Бывший полузащитник сборной Италии Дино Баджо обеспокоен частым раковым заболеванием футболистов. Баджо нашел причину в бывшей рутине игроков.

Дино Баджо отреагировал на смерть Джанлуки Виали. Бывший игрок сборной Италии считает, что на здоровье футболистов повлиял допинг.

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Баджо чувствует себя в опасности из-за прежних футбольных методов. Бывший футболист обращается к ученым, чтобы те помогли найти ответ.

Мы употребляли много медикаментов в 90-х. Предпочтительно чтобы организм быстрее восстанавливался. Матчей много, нагрузки большие, так что такие методы были необходимостью. Теперь, учитывая, сколько ребят, которые играли одновременно со мной, уже ушли, мне бы хотелось услышать ответ от ученых. Могут ли эти медикаменты иметь какие-то опасные последствия?

– рассказал Баджо.

Бывший полузащитник опирает все не только на медикаменты. Баджо усматривает проблему и в обычной окружающей среде футболистов.

Также запах травы был другим. Очень острым. Чтобы газоны были в порядке, использовали вещества, которые сейчас запрещены. Я вдыхал все это. Оказало ли это влияние на организм? Я же имею право знать, не правда ли? Я переживаю. Слишком много мертвых, это ненормально. Надо провести серьезное расследование,

– считает Баджо.

Прошлое Дино Баджо