Динамовское сердце: Гармаш пошел на уменьшение зарплаты ради возвращения в команду
Источник:ютуб-канал BurBuzz
Денис Гармаш ради возвращения в Динамо пошел на уменьшение зарплаты. Но для футболиста деньги не главное, он хочет помочь команде, пока это будет позволять здоровье.
Гармаш: буду помогать команде столько, сколько смогу
31-летний полузащитник в августе 2020 года вернулся в киевское Динамо. Денис Гармаш снова играет в УПЛ.
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Футболист рассказал, что имеет хорошие отношения с президентом "бело-синих", поэтому вернуться в команду не было проблемой. Такое возвращение понесло за собой уменьшение зарплаты игрока. Это не отрицал сам динамовец.
Гармаш хочет помогать киевскому клубу, пока ему будет позволять здоровье.
В принципе, да. Но у меня хорошие отношения с президентом, с клубом. Поэтому проблем с этим не было. Конечно, ударило. Но это уже мои вопросы. Главное, что у меня все нормально, поэтому буду помогать команде столько, сколько смогу, и сколько позволит здоровье,
– ответил полузащитник
Отметим, что после возвращения в киевский клуб Гармаш благодаря результативности в последних матчах вновь получил вызов в сборную Украины. До этого последний раз на поле в футболке национальной команды страны еще четыре года назад – 14 октября 2017 года против Хорватии. Тогда "сине-желтые" дома проиграли со счетом 0:2.
Карьера Гармаша в Динамо
- Гармаш впервые попал в структуру Динамо в 2007 году. С того момента не покидал киевлян.
- В течение двух лет играл за разные команды Динамо, а уже в 2009 году перешел в основную.
- В январе 2020 года полузащитник направился в аренду в турецкий Ризеспор, где пробыл до августа того же года.
- После возвращения к динамовцам в сезоне-2021/2022 уже провел 19 поединков во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.