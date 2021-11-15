Динамовское сердце: Гармаш пошел на уменьшение зарплаты ради возвращения в команду

Денис Гармаш ради возвращения в Динамо пошел на уменьшение зарплаты. Но для футболиста деньги не главное, он хочет помочь команде, пока это будет позволять здоровье.

Гармаш: буду помогать команде столько, сколько смогу

31-летний полузащитник в августе 2020 года вернулся в киевское Динамо. Денис Гармаш снова играет в УПЛ.

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Футболист рассказал, что имеет хорошие отношения с президентом "бело-синих", поэтому вернуться в команду не было проблемой. Такое возвращение понесло за собой уменьшение зарплаты игрока. Это не отрицал сам динамовец.

Гармаш хочет помогать киевскому клубу, пока ему будет позволять здоровье.

В принципе, да. Но у меня хорошие отношения с президентом, с клубом. Поэтому проблем с этим не было. Конечно, ударило. Но это уже мои вопросы. Главное, что у меня все нормально, поэтому буду помогать команде столько, сколько смогу, и сколько позволит здоровье,

– ответил полузащитник

Отметим, что после возвращения в киевский клуб Гармаш благодаря результативности в последних матчах вновь получил вызов в сборную Украины. До этого последний раз на поле в футболке национальной команды страны еще четыре года назад – 14 октября 2017 года против Хорватии. Тогда "сине-желтые" дома проиграли со счетом 0:2.

Карьера Гармаша в Динамо