Гармаш: Допомагатиму команді стільки, скільки зможу

31-річний півзахисник у серпні 2020 року повернувся до київського Динамо пішла орендного вояжу у Туреччину. Денис Гармаш знову грає в УПЛ.

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Футболіст розповів, що має гарні стосунки з президентом "біло-синіх", тому повернутись у команду не було проблемою. Таке повернення понесло за собою зменшення зарплати гравця. Це не заперечив сам динамівець.

Гармаш хоче допомагати київському клубу поки йому буде дозволяти здоров'я.

В принципі, так. Але в мене гарні стосунки із президентом, із клубом. Тому проблем із цим не було. Звісно, ​​вдарило. Але це вже мої запитання. Головне, що в мене все нормально, тому допомагатиму команді стільки, скільки зможу, і скільки дозволить здоров'я,

– відповів півзахисник

Відзначимо, що після повернення до київського клубу Гармаш завдяки результативності в останніх матчах знову отримав виклик у збірну України. До цього востаннє на поле у футболці національної команди країни ще чотири роки тому – 14 жовтня 2017 року проти Хорватії. Тоді "синьо-жовті" вдома програли з рахунком 0:2.

Кар'єра Гармаша у Динамо