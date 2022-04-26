Другий асист у трьох матчах

Після початку війни в Україні Георгій Цитаішвілі пішов в оренду у Віслу з Кракова. З 6 квітня у трьох матчах грузин відзначився вже двома гольовими передачами, повідомляє 24 канал.

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Цього разу Гіо розпочав поєдинок зі старту та взяв участь у третьому голі команди. Цитаішвілі класно обігрався з одноклубником, в останній момент випередив голкіпера та класно віддав у воротарський майданчик на Ондрашека, який вже у падіння запхав м'яч у ворота гостей.

На жаль, результативний пас Георгій не дозволив краківському клубу уникнути поразки на очах рідних уболівальників. На 11 компенсованій до матчу хвилині гості реалізували пенальті.

У підсумку – 3:4 прикра поразка клубу Цитаішвілі.

Вісла з Кракова не вилізла з дна турнірної таблиці – 16-те місце.

Цитаішвілі буде допомагати команді вибиратись із зони вильоту до кінця червня 2022 року. Саме тоді Георгій повернеться у Динамо.

Відеоогляд матчу (асист Цитаішвілі з 3:30)