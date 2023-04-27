Киевское Динамо на прошлой неделе получило предложение от клуба MLS Нью Йорк Ред Буллз по трансферу Александра Сироты. Об этом сообщил футбольный комментатор Игорь Бурбас.

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Неожиданное предложение от Нью Йорк Ред Буллз

По информации источника, американский клуб был заинтересован в аренде 22-летнего центрбека с последующим правом выкупа. Однако очередная травма Дениса Попова заставила руководителей Динамо отказаться от соблазнительного трансфера.

В преддверии украинского классико, а также остальных поединков сезона динамовцы не захотели создавать дополнительные проблемы в центре защиты. Напомним, что зимой "бело-синие" продали ведущего защитника Илью Забарного в английский Борнмут. Для того чтобы компенсировать потерю, тренерский штаб срочно отозвал из аренды Максима Дячука. Также в обойме главной команды находится Антон Боль, но он не сыграл ни одного матча в основе.

Туманные перспективы Сироты в Динамо

Отметим, что во втором круге Александр Сирота потерял доверие главного тренера Динамо Мирчи Луческу. Защитник не появлялся на поле 6 матчей подряд и только в поединка против "горняков" (1:1) вышел в стартовом составе. В нынешнем сезоне Сирота сыграл 20 матчей во всех турнирах, но 19 из них были сыграны в прошлом году. Кстати, трансферная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.

Украинец в MLS

Напомним, что в зимнее трансферное окно в американскую лигу MLS переехал защитник Шахтера Сергей Кривцов. Опытный футболист играет за клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами и даже отличился голом в дебютном поединке.