Динамо – Рейнджерс: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 6 августа, киевское Динамо отыграет свою третью игру в Лиге чемпионов 2024-2025. Соперником команды Александра Шовковского станет вице-чемпион Шотландии Рейнджерс.

Киевское Динамо продолжает выступления в Лиге чемпионов. Подопечные Александра Шовковского 6 августа проведет номинально домашний матч против шотландского Рейнджерс, пишет 24 Канал. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Киевляне на кураже

"Бело-синие" ударно начали свой путь в главном турнире Европы. Во втором квалификационном раунде Динамо не оставило шансов Партизану – 6:2 дома и 3:0 в гостях.

Теперь же команда Шовковского гарантировала себе основной раунд как минимум Лиги Европы. А в случае прохода двух оппонентов "бело-синие" попадут в лиговую стадию ЛЧ.

Первым из них станет вице-чемпион Шотландии Рейнджерс. Команда Филиппа Клемана не выглядит слишком мощной по сравнению с прошлыми сезонами, но все равно является более сложным оппонентом, чем Партизан.

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