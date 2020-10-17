"Динамо" зимой вернет опытного Сидклея из аренды
Левый защитник "Динамо" Сидклей, который сейчас находится на правах аренды в "Коринтиансе", зимой вернется в расположение киевского клуба.
Об этом сообщает Gazeta Esportiva.
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Руководство "Коринтианса" не планирует делать ставку на Сидклея в будущем, а уже ведет переговоры о приходе в команду 35-летнего левого защитника "Атлетико Минейро" Фабио Сантоса, который должен будет подписать контракт до конца 2021 года.
Опытный бек станет запасным для 20-летнего Лукаса Питона, который является ключевой фигурой на левом фланге обороны "Коринтианса".
Что известно про Сидклея
- Бразилец перешел в "Коринтианс" из киевского "Динамо" в январе этого года на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2020 года.
- В прошлом сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча за основную команду "Динамо". Всего за полтора сезона Сидклей провел во всех турнирах 23 матча (17 в чемпионате Украины, 1 в розыгрыше национального Кубка и 5 в Лиге Европы), забив 1 мяч.
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