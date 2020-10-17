Левый защитник "Динамо" Сидклей, который сейчас находится на правах аренды в "Коринтиансе", зимой вернется в расположение киевского клуба.

Об этом сообщает Gazeta Esportiva.

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Руководство "Коринтианса" не планирует делать ставку на Сидклея в будущем, а уже ведет переговоры о приходе в команду 35-летнего левого защитника "Атлетико Минейро" Фабио Сантоса, который должен будет подписать контракт до конца 2021 года.

Опытный бек станет запасным для 20-летнего Лукаса Питона, который является ключевой фигурой на левом фланге обороны "Коринтианса".

Что известно про Сидклея