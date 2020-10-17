"Динамо" взимку поверне досвідченого Сідклея з оренди
Лівий захисник "Динамо" Сідклей, який нині перебуває на правах оренди в "Корінтіансі", взимку повернеться в розташування київського клубу.
Про це повідомляє Gazeta Esportiva.
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Керівництво "Корінтіанса" не планує робити ставку на Сідклея в майбутньому, а вже веде переговори про прихід в команду 35-річного лівого захисника "Атлетіко Мінейро" Фабіо Сантоса, який повинен буде підписати контракт до кінця 2021 року.
Досвідчений бек стане запасним для 20-річного Лукаса Пітона, що є ключовою фігурою на лівому фланзі оборони "Корінтіанса".
Що відомо про Сідклея
- Бразилець перейшов у "Корінтіанс" із київського "Динамо" в січні цього року на правах оренди. Угода розрахована до кінця 2020 року.
- У минулому сезоні Сідклей не зіграв жодного матчу за основну команду "Динамо". Загалом за півтора сезону Сідклей провів в усіх турнірах 23 матчі (17 у чемпіонаті України, 1 у розіграші національного Кубка та 5 у Лізі Європи), забивши 1 м'яч.
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