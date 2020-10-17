Лівий захисник "Динамо" Сідклей, який нині перебуває на правах оренди в "Корінтіансі", взимку повернеться в розташування київського клубу.

Про це повідомляє Gazeta Esportiva.

Дивіться також: Джерело: ультрас спробують зірвати матч "Рух" – "Динамо" на 14-й хвилині

Керівництво "Корінтіанса" не планує робити ставку на Сідклея в майбутньому, а вже веде переговори про прихід в команду 35-річного лівого захисника "Атлетіко Мінейро" Фабіо Сантоса, який повинен буде підписати контракт до кінця 2021 року.

Досвідчений бек стане запасним для 20-річного Лукаса Пітона, що є ключовою фігурою на лівому фланзі оборони "Корінтіанса".

Що відомо про Сідклея