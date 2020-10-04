4 октября "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимает "Зарю" в матче 5 тура украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция – на Спорт24.

"Динамо" Мирчи Луческу по-прежнему не знает поражений. Под руководством румынского специалиста "бело-синие" провели уже восемь встреч и только в одной из них не сумели добиться победного результата. На этой неделе киевляне разобрались с бельгийским "Гентом", завоевав долгожданную путевку в групповой этап Лиги чемпионов, пишет 24 канал.

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"Заря" перед новым чемпионатом потеряла ключевых исполнителей, поэтому футболисты луганского клуба не сразу разобрались, как действовать в сложившихся условиях. Стартовали в новом первенстве "черно-белые" неудачно, но потом сумели "поймать нужную волну". Луганчанами была добыта ничья в матче с "Шахтером" и разгромлен ПФК "Львов", которому подопечные Виктора Скрипника забили пять голов уже в первом тайме.

Динамо-Заря: онлайн-трансляция