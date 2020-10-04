4 жовтня "Динамо" на НСК "Олімпійський" приймає "Зорю" у матчі 5 туру української Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція – на Спорт24.

"Динамо" Мірчі Луческу, як і раніше не знає поразок. Під керівництвом румунського фахівця "біло-сині" провели вже вісім зустрічей і тільки в одній з них не зуміли домогтися переможного результату. На цьому тижні кияни розібралися з бельгійським "Гентом", завоювавши довгоочікувану путівку в груповий етап Ліги чемпіонів, пише 24 канал.

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"Зоря" перед новим чемпіонатом втратила ключових виконавців, тому футболісти луганського клубу не відразу розібралися, як діяти в умовах, що склалися. Стартували в новому першості "чорно-білі" невдало, але потім зуміли "спіймати потрібну хвилю". Луганчанами була здобута нічия в матчі з "Шахтарем" і розгромлений ПФК "Львів", якому підопічні Віктора Скрипника забили п'ять голів уже в першому таймі.

Динамо – Зоря: онлайн-трансляція