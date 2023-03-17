Металлист – Александрия 0:0

Металлист и Александрия провели встречу в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой команды не смогли определить более сильного. Харьковчане все еще находятся в зоне вылета, а "горожане" наступают на пяти киевском Динамо, пишет 24 канал.

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Стабильно по наклонной

Александрия подошла к матчу с Металлистом в роли фаворита поединка. К тому же "горожанам" нужно было наконец-то одерживать свою первую победу под руководством Руслана Ротаня, поскольку к тому желто-черные провели три ничейных встречи: Металлист 1925 (3:3), Днепр-1 (2:2), Минай ( 1:1). Однако харьковский коллектив нельзя было назвать аутсайдерами поединка, поскольку они почти ничем не бросились своему сопернику. Александрия хоть и больше контролировала мяч, но до остроты доходило довольно редко.

Металлист нагло пытался соответствовать "горожанам" единичными контратаками, да и те харьковчанам не приносили ничего результативного. Вообще обе команды демонстрировали более тактический футбол, чем атакующий. Коллективам не удалось насытить поединок большим количеством опасных и острых моментов, а фанаты только и питали надежду, чтобы увидеть хотя бы один забитый гол во встрече. В таком формате клубы провели целых два тайма.

Таким образом Александрия все еще остается на пятом месте (28 очков в активе) Украинской Премьер-лиги и немного начинает наступать на пяти киевском Динамо. А вот харьковский Металлист так и не смог вылезти из зоны вылета, занимая 13-е место в турнирной таблице (17 очков в активе).

Видеообзор матча Металлист – Александрия: