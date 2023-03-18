Динамо – Зоря 1:0

Гол: Герреро, 82

Головний тренер Динамо у звітному матчі не зміг розраховувати на допомогу лідера "біло-синіх" Віталія Буяльського, який у попередньому турі отримав червону картку. Також поза заявкою опинився Олександр Караваєв. Проте у суперника були не менші кадрові проблеми, пише 24 канал.

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Ван Леувен переграв Луческу

Лише перемога дозволяла одній з команд втрутитися у боротьбу за друге місце. Тож гра була за шість очок. Дебют зустрічі був за киянами, проте до реальних загроз воротам Сапутіна справа не доходила. Єдину можливість відкрити рахунок в першому таймі створили футболісти Зорі. Денис Антюх пробив з-під захисника киян, але м'яч пролетів над поперечиною.

Футболісти Зорі зрозуміли, що з таким Динамо можна грати й додали в активності в другій половині матчу. Гарні моменти забити своїй колишній команді втратили Русин та той же Антюх.

Щоб переломити хід поєдинку Луческу провів потрійну заміну, випустивши на поле Шепелєва, Волошина та Перріс. Проте це не врятувало киян.

За 8 хвилин до завершення матчу Зоря, нарешті, скористалася своїм шансом. Панамець Герреро несильним ударом відправив м'яч у сітку воріт Нещерета після прострільної передачі Хланя.

У час, що залишився, підопічні ван Леувена не ризикували і впевнено довели матч до переможного завершення. До речі, це друга в сезоні перемога Зорі на Динамо. Матч першого кола луганці виграли з рахунком 3:2.

Після 18-ти зіграних матчів Зоря набрала 37 очок та закріпилася на третій сходинці. Кияни значно погіршили свої шанси опинитися на п'єдесталі за підсумком чемпіонату.