В четверг, 16 июля, состоится принципиальное противостояние, в котором сыграют "Динамо" и "Заря". В этом матче может быть определена судьба второго места в УПЛ, а затем и участника квалификации Лиги чемпионов от Украины. Начало матча в Киеве в 19:00.

Матч "Динамо" – "Заря" в Украине можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн. В том числе на сайте Спорт24.

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В прямом эфире игру покажет телеканал "2+2", которому принадлежат права на трансляцию домашних матчей "Динамо". На сайте телеканала будет доступна и онлайн-трансляция матча.

В интернете игру будет транслировать онлайн-платформа FootballHub.

Также "Динамо" будет транслировать матч и на собственном YouTube-канале. Это будет расширенная трансляция, с предматчевыми и послематчевыми включениями со стадиона. Она начнется за 15 минут до начала матча – в 18:45.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Заря