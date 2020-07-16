В четвер, 16 липня, відбудеться принципове протистояння, в якому зіграють "Динамо" та "Зоря". В цьому матчі може бути визначена доля другого місця в УПЛ, відтак і учасника кваліфікації Ліги чемпіонів від України. Початок матчу в Києві о 19:00.

Матч "Динамо" – "Зоря" в Україні можна буде переглянути як по телебаченні, так і онлайн. У тому числі на сайті Спорт24.

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У прямому ефірі гру покаже телеканал "2+2", якому належать права на трансляцію домашніх матчів "Динамо". На сайті телеканалу буде доступна й онлайн-трансляція матчу.

В інтернеті гру транслюватиме онлайн-платформа FootballHub.

Також "Динамо" транслюватиме матч і на власному YouTube-каналі. Це буде розширена трансляція, з передматчевими та післяматчевими включеннями зі стадіону. Вона розпочнеться за 15 хвилин до початку матчу – о 18:45.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Зоря