В воскресенье, 4 октября, "Динамо" на своем поле будет принимать "Зарю" в матче 5 тура УПЛ. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

В новом сезоне домашние поединки " Динамо "в чемпионате Украины в дальнейшем будет транслировать телеканал "2+2". Об этом сообщает 24 канал.

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Кроме того, болельщики смогут посмотреть трансляцию матча на канале киевского "Динамо" в Youtube.

Начало поединка "Динамо" – "Заря" в 17:00. Трансляция со стадиона начнется в 16:55.

Динамо-Заря: перед матчем

"Динамо" Мирчи Луческу по-прежнему не знает поражений. Под руководством румынского специалиста "бело-синие" провели уже восемь встреч и только в одной из них не сумели добиться победного результата. На этой неделе киевляне разобрались с бельгийским "Гентом", завоевав долгожданную путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

"Заря" перед новым чемпионатом потеряла ключевых исполнителей, поэтому футболисты луганского клуба не сразу разобрались, как действовать в сложившихся условиях. Стартовали в новом первенстве "черно-белые" неудачно, но потом сумели "поймать нужную волну". Луганчанами была добыта ничья в матче с "Шахтером" и разгромлен ПФК "Львов", которому подопечные Виктора Скрипника забили пять голов уже в первом тайме.