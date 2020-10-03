У неділю, 4 жовтня, "Динамо" на власному полі прийматиме "Зорю" у матчі 5 туру УПЛ. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

У новому сезоні домашні поєдинки "Динамо" у чемпіонаті України надалі транслюватиме телеканал "2+2". Про це повідомляє 24 канал.

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Крім того, вболівальники зможуть подивитися трансляцію матчу на каналі київського "Динамо" в Youtube.

Початок поєдинку "Динамо" – "Зоря" о 17:00. Трансляція зі стадіону розпочнеться о 16:55.

Динамо – Зоря: перед матчем

"Динамо" Мірчі Луческу, як і раніше не знає поразок. Під керівництвом румунського фахівця "біло-сині" провели вже вісім зустрічей і тільки в одній з них не зуміли домогтися переможного результату. На цьому тижні кияни розібралися з бельгійським "Гентом", завоювавши довгоочікувану путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

"Зоря" перед новим чемпіонатом втратила ключових виконавців, тому футболісти луганського клубу не відразу розібралися, як діяти в умовах, що склалися. Стартували в новому першості "чорно-білі" невдало, але потім зуміли "спіймати потрібну хвилю". Луганчанами була здобута нічия в матчі з "Шахтарем" і розгромлений ПФК "Львів", якому підопічні Віктора Скрипника забили п'ять голів уже в першому таймі.