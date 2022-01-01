Динамо заработало больше 20 миллионов евро на трансфере Миколенко
1 января 2022 , 15:07Читати новину українською
Источник:Transfermarkt
Виталий Миколенко в первый день 2022 года сменил клуб, перейдя в Эвертон из Динамо. Киевский клуб заработал немалую сумму на переходе футболиста.
Сколько Эвертон заплатил Динамо
Динамо и Эвертон не раскрывают стоимость трансфера 22-летнего Миколенко. Между тем сумму соглашения сообщает авторитетный портал Transfermarkt.
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По данным Transfermarkt, стоимость перехода Миколенко из Динамо обошлась Эвертону в 23,50 миллиона евро. При этом портал оценивает украинца в 13 миллионов евро.
Миколенко стал игроком Эвертона
- О переходе Миколенко в Эвертон было известно еще в декабре. Информацию подтверждал наставник киевлян Мирча Луческу.
- 1-го января Эвертон и Динамо официально объявили о трансфере. Миколенко заключил контракт с Эвертоном до 2026 года.
- В новом клубе Виталий будет играть под 19-м номером.