Динамо заработает бешеную сумму на трансфере Родригеса, – СМИ
Источник:"ТаТоТаке"
В последний день трансферного окна Динамо отпустило люксембуржца Жерсона Родригеса во французский клуб Труа. В СМИ появились детали выгодной для Динамо сделки.
Динамо заработает до 5 миллионов евро
Французский Труа арендовал Родригеса у Динамо на один сезон. Оказывается, что Динамо отправило Жерсона в платную аренду.
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Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что Труа заплатит Динамо за аренду Родригеса 1 миллион евро.
Также он заявил, что Динамо заработает до 4 миллионов евро, ведь французы обязаны выкупить контракт Жерсона.
Динамо также оставило за собой право не продавать Родригеса.
Спиваковский сообщил, что Родригес мог перейти в итальянскую Салернитану. Однако игрока сборной Люксембурга не устроили финансовые детали сделки.
Тогда президент Динамо Игорь Суркис якобы вышел на Труа и предложил французам трансфер Жерсона.
- Жерсон Родригес стал игроком Динамо летом 2019 года. По данным портала Transfermarkt, переход футболиста обошелся Динамо в 2 миллиона евро.
- В футболке Динамо Жерсон провел 53 матча. В его активе 9 голов и 4 результативных передачи.
- Сейчас Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.