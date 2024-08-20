На кону путевка в групповой раунд Лиги чемпионов: где смотреть матч Динамо – РБ Зальцбург

Киевское Динамо сыграет с австрийским РБ Зальцбург в плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2024/2025. Первый матч состоится 21 августа.

Поединок начнется в 22:00 (по киевскому времени). "Бело-синие" будут играть на условно домашнем поле "Арены Люблин" в Польше, сообщает 24 Канал.

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Сверхважный матч для Динамо

На пути к решающему раунду квалификации Лиги чемпионов подопечные Александра Шовковского одолели двух соперников. Сначала был деклассирован сербский Партизан, а затем в напряженном поединке вице-чемпион УПЛ переиграл шотландский Рейнджерс.

Австрийцы же вступили в квалификацию на один этап позже. Они оказались сильнее нидерландского Твенте, который победили по сумме двух матчей со счетом 5:4.

Где смотреть матч

Предстоящая встреча Динамо и РБ Зальцбург будет первой в истории их противостояния. Всего же киевляне 16 раз играли с австрийскими клубами и имеют значительное преимущество – 11 побед, две ничьи, три поражения.

В первых двух раундах квалификации поединки киевского Динамо в Лиге чемпионов можно было просматривать в свободном доступе на нескольких платформах. Со стадии же плей-офф матчи уже входят в официальный телепул УЕФА, поэтому его будет показывать только официальный транслятор, которым в Украине является медиасервис Megogo.

Отметим, что на сайте 24 Канала можно будет узнать финальный счет поединка и прочитать послематчевые комментарии участников игры. Также будет доступна текстовая трансляция матча.