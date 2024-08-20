Поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом). "Біло-сині" гратимуть на умовно домашньому полі "Арени Люблін" у Польщі, повідомляє 24 Канал.

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Надважливий матч для Динамо

На шляху до вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів підопічні Олександра Шовковського здолали двох суперників. Спочатку було декласовано сербський Партизан, а згодом у напруженому двобої віцечемпіон УПЛ переграв шотландський Рейнджерс.

Австрійці ж вступили у кваліфікацію на один етап пізніше. Вони виявилися сильнішими за нідерландський Твенте, який перемогли за сумою двох матчів з рахунком 5:4.

До слова. Майбутня зустріч Динамо та РБ Зальцбург буде першою в історії їх протистояння. Всього ж кияни 16 разів грали з австрійськими клубами та мають значну перевагу – 11 перемог, дві нічиї, три поразки.

Де дивитись матч

У перших двох раундах кваліфікації поєдинки київського Динамо в Лізі чемпіонів можна було переглядати у вільному доступі на декількох платформах. Зі стадії ж плей-оф матчі вже входять в офіційний телепул УЄФА, тож його буде показувати тільки офіційний транслятор, яким в Україні є медіасервіс Megogo.

Зазначимо, що на сайті 24 Каналу можна буде дізнатись фінальний рахунок поєдинку та прочитати післяматчеві коментарі учасників гри. Також буде доступна текстова трансляція матчу.