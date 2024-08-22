На "Арені Люблін" австрійці здобули перемогу з рахунком 2:0. Голами відзначилися Доржелес Нене та Маурітс Чергорд.

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Післяматчевий коментар Шовковського

Після фінального свистка виступ своїх підопічних прокоментував Олександр Шовковський. Він заявив, що Динамо мало шанси здобути кращий результат і висловив незадоволення щодо одного з суддівських рішень.

"Звичайно, я незадоволений грою. Також у певному сенсі я незадоволений і діями арбітра, тому що фол на Ярмоленку там був стовідсотковий. І якщо це не пенальті, то принаймні дуже небезпечний штрафний удар.

Щодо гри команди, то ми створили багато моментів, але гра складається із забитих м’ячів, а не зі створених нами нагод. У нас ще є повторна гра, будемо готуватися до неї – цей двобій ще не закінчено", – сказав Шовковський.

Довідка. Переможець пари Динамо – Зальцбург потрапить у груповий етап Ліги чемпіонів, команда ж, яка програє – восени виступатиме у Лізі Європи.

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 27 серпня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.